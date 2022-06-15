У Міноборони назвали обставину, яка ускладнює ситуацію України у війні з РФ

Нестача зброї не дає Україні паритетно воювати з Російською Федерацією.

Про це в ефірі телемарафону 15 червня заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Потрібно розуміти, що Україна дуже потребує зброї, тому що росіяни мають перевагу в озброєнні. І це саме та обставина, яка ускладнює ситуацію і не дозволяє паритетно воювати з Російською Федерацією", - зазначила вона.

Заступниця очільника Міноборони додала, що наразі є проблема у швидкості надходження зброї від інших країн в Україну. "Ми дуже вдячні західним партнерам і всім країнам, які нам допомагають. Тому що це складна війна і розуміння того, що нам потрібна ця допомога, є. Але питання у швидкості надходження цієї зброї та в оперативності. Війна не терпить зволікань навіть в один день... В цій ситуації можливо навіть потрібно ці процедури змінювати в інших країнах під конкретний випадок для того, щоб була певна оперативність постачання зброї", - підкреслила Маляр.

Варто зазначити, що 15 червня у Брюсселі (Бельгія) відбудеться зустріч Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3"), у якій візьмуть участь міністри оборони близько 50 країн.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: