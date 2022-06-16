У Міноборони назвали одну з основних цілей російських окупантів в Україні

У Міноборони назвали одну з основних цілей російських окупантів в Україні

Однією з основних цілей ворога на сьогодні є знищення іноземного озброєння та інфраструктури для його транспортування.

Про це 16 червня на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Основною ціллю ворога є знищення озброєння, яке надходить від іноземних партнерів, а також пошкодження транспортної інфраструктури, яка використовується нами для перекидання вантажів військового та цивільного призначення" - наголосила вона.

Заступниця очільника Міноборони із посиланням на дані Головного управління розвідки МОУ також заявила, що основні зусилля російської армії наразі спрямовані на встановлення повного контролю над Луганською та Донецькою областями. Для цього окупанти намагаються оточити та знищити Сили оборони України у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Золотого, Слов’янська та Краматорська.

Маляр наголосила, що найбільшу загрозу для України нині становлять крилаті ракети "Іскандер", X-101, X-555, крилаті ракети морського базування "Калібр", якими можна завдавати ударів на всю глибину території України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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