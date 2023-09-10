У Міноборони назвали основні напрямки наступу окупантів: "хочуть здійснити реванш"

Для окупантів основним напрямком наступу залишається схід, вони все ще планують вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Для них там чотири основних напрямки наступу – Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янській.

Про це "Голосу Америки" розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку військові ЗСУ рухаються вперед – вони перебувають там в обороні.

"По сходу ми бачимо певну мінливість, бувають часи, наприклад, як три тижні тому було загострення на Куп'янському, Іловайському напрямку. Далі, якщо дивитися по цифрах обстрілів і штурмів, їх ніби зараз трохи менше, але це не означає, що на цих напрямках і у них по суті там декілька завдань", - зазначила вона.

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Як розповіла заступниця міністра оборони, окупаційна армія РФ з одного боку хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а на Куп'янському напрямку – здійснити реванш і повернути те, що було звільнено минулої осені.

Проте Росія також намагається розконцентрувати увагу наших Сил оборони за різними напрямками, щоб ми не могли їх зібрати на Бахмутському напрямку, де відбувається успішне просування українських військових.

"Мар’їнку вони фактично стерли вже з лиця землі, там не залишилось жодного будинку вже, але захопити і взяти контроль над Мар’їнкою вони не можуть. Обстрілювати вони можуть, в них є ресурси, але наші потужніше там стоять. Критична точка зараз – Авдіївка. Те саме, вона теж вже практично зруйнована, там вже всі закопались в землю, але теж взяти під контроль вони не можуть. Зайти до Мар’їнки вони побоюються, щоб не зав'язувати там в таких боях як вони в Бахмуті зав’язують, намагаючись оточити. Вже майже рік вони не можуть це зробити тому там скрізь запеклі бої і вони не полишають мети саме на сході рухатися вперед. На півдні вони там скрізь в обороні", - резюмувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, Ганна Маляр розповіла, що за час контрнаступу українські військові звільнили близько 270 кв км.

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