У Міноборони назвали, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку

Збройні сили України за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.



За її словами, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

"Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки", — додала Ганна Маляр.

Раніше командувач Сухопутними військами Олександр Сирський оприлюднив відео, як бійці Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.

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