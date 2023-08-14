У Міноборони назвали, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку

Українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку.
Збройні сили України за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
За її словами, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.
"Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки", — додала Ганна Маляр.
Раніше командувач Сухопутними військами Олександр Сирський оприлюднив відео, як бійці Збройних сил України на Бахмутському напрямку ліквідували танк російських окупантів.
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