У Міноборони назвали зброю, яка зараз необхідна українській армії для здобуття остаточної перемоги

У Міноборони назвали зброю, яка зараз необхідна українській армії для здобуття остаточної перемоги

У Міністерстві оборони України повідомили, що армія України наразі потребує важкого озброєння від західних партнерів.

Зокрема, йдеться про системи ППО, протитанкові системи, ракети та інше, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю, 22 квітня.

Вона наголосила, що у міністерстві не можуть на загал розкрити всю інформацію щодо озброєння Збройних сил України. Водночас Маляр зауважила, що Україна зі свого боку робить все необхідне. Українська сторона веде на сьогодні дуже активну дипломатичну та політичну діяльність, і списки того, що нам потрібно, сформані.

"По-перше, це - закрити списки від ЗСУ, це - секретна інформація, вона опрацьовується нашими західними партнерами. І на сьогодні на прямому зв'язку є і наший президент з іншими президентами, і наший міністр оборони з міністрами інших країн, і наший головнокомандувач з головнокомандувачами з інших держав. Тобто на сьогодні, з точки зору комунікації, з боку України вибудований абсолютний, якісний і дуже ефективний процес", - сказала вона.

Маляр додала, що позиція західних країн щодо постачання Україні озброєння змінюється у кращу сторону, але ця допомога не може бути швидко доставлена через певні процедури. "Але саме від цієї допомоги буде залежати тривалість війни", - відзначила заступниця Міноборони.

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