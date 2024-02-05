У Міноборони Німеччини впевнені, що Україні доведеться мобілізувати більше людей

У Бундесвері вважають, що Україні доведеться мобілізувати більше людей для поповнення втрат та відновлення підрозділів.

Таку думку висловив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва в інтерв’ю RND.

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів - просто через кількість втрат, наскільки ми бачимо. Але й через те, що війська, деякі з яких на фронті вже 24 місяці, потребують регенерації", - сказав німецький генерал.

Він зазначив, що зараз в Україні обговорюють тип і обсяг мобілізації.

"Це політичний і соціальний переговорний процес, в якому також відіграє роль демографічна ситуація в Україні. Існує цей розрив між віковими групами 20- та 40-річних. Тому економічній спроможності своєї держави українці мають приділяти стільки ж уваги, скільки й її військовій спроможності", - вважає генерал-майор.

Нагадаємо, у Раді повідомили, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити у першому читанні цього тижня.

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