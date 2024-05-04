У Міноборони озвучили, скільки коштує утримання одного бійця ЗСУ

Стало відомо, у яку суму обходиться один мобілізований.

Утримання одного бійця ЗСУ обходиться Україні у 1,2 мільйона гривень.

Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони України Юрій Джигир у коментарі Bloomberg.

Джигир розповів, що вартість мобілізаційної кампанії Києва залежатиме від щомісячного рівня призову і рішень про ротацію.

Попри це, війна в Україні показала низку конкретних корупційних ризиків у Міноборони, але "нова система закупівель допомогла їх ліквідувати".

"Зараз у Міноборони діє "двоетапний механізм" закупівель - міністерство встановлює політику закупівель, контролює і перевіряє якість, а дві державні компанії контролюють закупівлі, прагнучи знизити потенційні ризики", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні мобілізовано 1,1 мільйона осіб, і загальний обсяг дохідної частини бюджету, яку можна використовувати на війну - це 1,7 трильйона гривень.

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