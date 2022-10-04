У Міноборони підтвердили звільнення села Давидів Брід на Херсонщині, яке було двічі під окупацією (відео)

Міноборони України підтвердило деокупацію населеного пункту Давидів Брід у Херсонській області.
У вівторок, 4 жовтня, Міністерство оборони України підтвердило інформацію, яка раніше поширювалася у соціальних мережах щодо деокупація населеного пунтку Давидів Брід, що на Херсонщині.
Про це йдеться на офіційній сторінці Міноборони України у твітер.
"Над селом Давидів Брід Херсонської області знову майорить український прапор. Українська морська піхота впевнено просувається до Чорного моря", – йдеться у повідомленні відомства.
До цього допису також прикріпили відео 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, яка звільнила Давидів Брід від окупантів. Військові підняли український прапор над селом.
The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022
The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea
: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh
Зауважимо, Давидів Брід був окупований російськими військами в ніч проти 13 березня 2022 року. 31 травня було село було звільнено українськими військовими, проте 17 червня село було окуповано повторно.
Нагадаємо, що полковник СБУ Роман Костенко розповів, чому ворог так тримається за правобережний плацдарм на Херсонщині.
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