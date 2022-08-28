У Міноборони показали "Бавовнятко", яке палить бази окупантів

В Україні з'явилася міфічна істота "Бавовнятко", яка палить бази російських окупантів.

Відповідне фото тваринки показало Міністерство оборони України.

"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – йдеться у дописі.

Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.

At night, Bavovnyatko quietly comes to the occupiers’ bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com/7Q7tmNRy9d — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022

Міфічна істота символізує "бавовну" – вибухи на стратегічних об'єктах росіян через "паління, або порушення правил безпеки".

Нагадаємо, Гайдай розповів про вибухи на базі окупантів у Сватовому.

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