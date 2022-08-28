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У Міноборони показали "Бавовнятко", яке палить бази окупантів

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У Міноборони показали "Бавовнятко", яке палить бази окупантів

Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України показало тваринку-привида.

В Україні з'явилася міфічна істота "Бавовнятко", яка палить бази російських окупантів.  

Відповідне фото тваринки показало Міністерство оборони України. 

"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – йдеться у дописі.

Міфічна істота символізує "бавовну" – вибухи на стратегічних об'єктах росіян через "паління, або порушення правил безпеки".

Нагадаємо, Гайдай розповів про вибухи на базі окупантів у Сватовому.

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