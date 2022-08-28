У Міноборони показали "Бавовнятко", яке палить бази окупантів

Міністерство оборони України показало тваринку-привида.
В Україні з'явилася міфічна істота "Бавовнятко", яка палить бази російських окупантів.
Відповідне фото тваринки показало Міністерство оборони України.
"Пухнасте і непосидюче. Вночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там бавитися з вогнем", – йдеться у дописі.
Bavovnyatko is a ghost animal. Fluffy and restless.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022
At night, Bavovnyatko quietly comes to the occupiers’ bases, depots, airfields, oil refineries and other places full of flammable items and starts playing with fire there pic.twitter.com/7Q7tmNRy9d
Міфічна істота символізує "бавовну" – вибухи на стратегічних об'єктах росіян через "паління, або порушення правил безпеки".
Нагадаємо, Гайдай розповів про вибухи на базі окупантів у Сватовому.
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