У Міноборони показали, як снайпери знищують окупантів у районі Бахмута (відео)

Міністерство оборони України показало, як снайпери ЗСУ знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Міноборони.

"Снайпер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучними пострілами відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація біля Бахмута

Російська армія все ще намагається захопити Бахмут на Донеччині. Втім окупанти не можуть досягнути бажаного – вони зазнають великих втрат.

За словами нацгвардійця Андрія Крищенка, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута – до 1 січня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що окупанти не можуть втримати позиції, які вони захопили в Україні, тому концентрують свої зусилля на окремих ділянках фронту, зокрема, – Бахмут.

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