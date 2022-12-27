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У Міноборони показали, як снайпери знищують окупантів у районі Бахмута (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2373
Час на прочитання
1 хв
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У Міноборони показали, як снайпери знищують окупантів у районі Бахмута (відео)

фото: Національна гвардія України

Снайпери влучно знищують ворога на Донеччині.

Міністерство оборони України показало, як снайпери ЗСУ знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку на Донеччині.   

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Міноборони.

"Снайпер 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучними пострілами відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація біля Бахмута

Російська армія все ще намагається захопити Бахмут на Донеччині. Втім окупанти не можуть досягнути бажаного – вони зазнають великих втрат. 

За словами нацгвардійця Андрія Крищенка, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута – до 1 січня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що окупанти не можуть втримати позиції, які вони захопили в Україні, тому концентрують свої зусилля на окремих ділянках фронту, зокрема, – Бахмут.

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Дата публікації
Перегляди
2373
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