У Міноборони попередили українців про важкий період у війні з РФ: скільки він триватиме

У Міноборони попередили українців про важкий період у війні з РФ: скільки він триватиме

На Україну чекає важкий період у війні з РФ, який триватиме декілька тижнів або й місяців.

Наразі Україна очікує на велику допомогу від іноземних партнерів, зокрема у рамках ленд-лізу. Однак, поки ця допомога надійде, період у зіткненнях з Росією буде нелегким.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на пресконференції 11 травня.

"Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету в державних кордонах. Бо в Росії ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом", — висловилася вона.

Маляр також стверджує, що наразі деблокада Маріуполя військовим шляхом є неможливою.

"Якщо би була хоч одна можливість провести деблокаду міста військовим шляхом, то керівництво країни її б використало. ЗСУ роблять все, що від них залежить, щоб цю ситуацію виправити...Ми маємо розуміти, що ця тема дуже чутлива і кожне слово може бути використано ворогом і зашкодити нашим захисникам", – сказала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Маляр розповіла про побут російських окупантів у Чернігівській області.

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