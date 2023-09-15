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У Міноборони повідомили, чому окупанти зменшили обстріли на сході

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Міноборони повідомили, чому окупанти зменшили обстріли на сході

Війна. / Фото: Associated Press

Зокрема, російські військові відновлюють свої сили.

Наразі на сході України дещо знизилась активність російських окупаційних військ. Адже армія РФ намагається відновити свої сили.

Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Якщо стежити за цифрами, то по певних ділянках ми бачимо зниження активності ворога. У нас це спостерігається на Куп'янському та Лиманському напрямку. Там знижується кількість обстрілів. Але це зовсім не означає, що ворог відступив від своїх планів", - наголосила вона.

За словами Маляр, наразі військові країни-агресорки відновлюють свої сили, поповнюють втрачену техніку, яку знищили українські захисники.

Тим часом Збройні сили України роблять все, щоб окупанти не мали змоги відновитися та рухатися вперед.

Нагадаємо, аналітики Інституту війни у своєму звіті повідомили, що ЗСУ витіснили окупантів з кількох позицій і просунулись біля Бахмута. Зокрема, росіян витіснено з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки,

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Дата публікації
Перегляди
1540
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