У Міноборони повідомили про ситуацію на Східному напрямку, де ворог намагається окупувати території України

У Міноборони повідомили про ситуацію на Східному напрямку, де ворог намагається окупувати території України

У Донецьку область Росія продовжує перекидати резерви для наступу, повідомляють у Міноборони України.

За минулу добу, 7 квітня, в Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Саме на Східному напрямку зосереджені основні зусилля наступу противника.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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За його словами, метою наступу є встановлення повного контролю за територіями Донецької та Луганської областей.

За даними Міноборони, у визначені райони Донецької області переміщуються російські підрозділи, які були виведені з Поліського та Сіверського операційних районів, продовжується перекидання на територію України додаткових російських резервів.

Також, як повідомив Мотузяник, 7 квітня три російські бомбардувальними Су-24М залучались до ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об’єктах у Донецької області.

"Штурмові дії на лінії зіткнення продовжуються. Основні зусилля спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю на Маріуполем и оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка", - сказав Мотузяник.

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