У Міноборони пояснили, чому дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку є засекреченими

Дані про місця перебування підрозділів Збройних сил України у Сєвєродонецьку є закритими, щоб не шкодити операції.
Тому у Міністерстві оборони закликали українців читати та поширювати лише перевірену інформацію, подану від Генерального штабу ЗСУ та Міноборони.
Таку заяву зробив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу у п'ятницю, 24 червня.
"Інформація стосовно того, чи перебувають частини ЗСУ в певному районі включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Не потрібно шкодити проведенню оборонної операції", - сказав він.
Варто зазначити, ситуація у Сєвєродонецьку та Лисичанську важка. Російська армія держави-терористки наступає на всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська на Луганщині. Українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку. За його словами, на вихід з міста знадобиться деякий час - "це не питання години або дня". Натомість про відступ з Лисичанська наразі не йдеться.
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