У Міноборони пояснили, чому для ЗСУ Бахмут є важливим містом: "Є два аспекти"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оборона Бахмута має дві важливі складові - це знищення російської окупаційної армії та їхньої техніки та зменшення наступальних можливостей ворога.

Про це вона сказала 20 березня в етері телемарафону.

Маляр наголосила, що саме в Бахмуті зараз тривають жорстокі бої, проте ЗСУ втримують наступальні дії окупаційної армії.

Вона вважає, що оборона Бахмута зменшує наступальні можливості росіян на інших ділянках фронту.

"Другий важливий аспект - це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи "Вагнера", які кинуті на те, щоб оточити Бахмут", - наголосила заступниця міністра.

Маляр зазначила, що окупантам вдалось частково просунутись, проте і в ЗСУ є успіхи на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, українські прикордонники знешкодили групу російських окупантів під Бамутом Донецької області.

Також Бахмут захищається і контратакує. Воїни знищують росіян з гаубиць та мінометів, витримують постійні піхотні штурми й авіаційні удари, беруть окупантів у полон та проводять локальні контрудари навколо міста. Все це - неймовірно високою ціною, під безупинним ворожим вогнем.

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