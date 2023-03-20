Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Міноборони пояснили, чому для ЗСУ Бахмут є важливим містом: "Є два аспекти"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
724
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Міноборони пояснили, чому для ЗСУ Бахмут є важливим містом: "Є два аспекти"

ЗСУ знищують боєздатні підрозділи ворога у Бахмуті, вважають у Міноборони.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оборона Бахмута має дві важливі складові - це знищення російської окупаційної армії та їхньої техніки та зменшення наступальних можливостей ворога. 

Про це вона сказала 20 березня в етері телемарафону. 

Маляр наголосила, що саме в Бахмуті зараз тривають жорстокі бої, проте ЗСУ втримують наступальні дії окупаційної армії. 

Вона вважає, що оборона Бахмута зменшує наступальні можливості росіян на інших ділянках фронту. 

"Другий важливий аспект - це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи "Вагнера", які кинуті на те, щоб оточити Бахмут", - наголосила заступниця міністра. 

Маляр зазначила, що окупантам вдалось частково просунутись, проте і в ЗСУ є успіхи на цій ділянці фронту. 

Нагадаємо, українські прикордонники знешкодили групу російських окупантів під Бамутом Донецької області.

Також Бахмут захищається і контратакує. Воїни знищують росіян з гаубиць та мінометів, витримують постійні піхотні штурми й авіаційні удари, беруть окупантів у полон та проводять  локальні контрудари навколо міста. Все це - неймовірно високою ціною, під безупинним ворожим вогнем.

Читайте також:

"Русская рулетка": радикальне рішення щодо Бахмута

"Русская рулетка": радикальне рішення щодо Бахмута

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
724
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація