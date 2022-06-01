У Міноборони пояснили, чому не оголошують про успіхи ЗСУ у контрнаступах на фронті

У Міноборони пояснили, чому не оголошують про успіхи ЗСУ у контрнаступах на фронті

Ситуація на фронті, де нині відбуваються найгарячіші бої ЗСУ з російськими окупантами, неоднорідна.

Міноборони не оголошує про успіхи в контрнаступі ЗСУ, доки українські військові остаточно не закріпляться на нових позиціях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація на сході та півдні неоднорідна, тому не можна однозначно говорити, що десь ми лише втрачаємо чи лише контрнаступ. Ситуація різна по різних точках та населених пунктах та бої - це завжди динаміка. Тому остаточно робити висновки, що такий населений пункт уже наш, можна тільки після закріплення там ЗСУ, на тому рубежі", - сказала вона.

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Маляр каже, що політика і Міноборони, і ЗСУ — не оголошувати передчасно результати до того моменту, як українська армія закріпиться на певному рубежі, ситуація може змінюватись кілька разів.

"Передчасне оголошення такої інформації зазвичай активізує ворога. Тому у нас є напрямки, де ворог наступає, і ми потужно чинимо опір, а є напрями, де ми здійснюємо контрнаступ і у нас є успіхи", — додала заступниця голови Міноборони.

Раніше Мінреінтеграції оновило перелік громад, де ведуться бойові дії та триває окупація (мапа).

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