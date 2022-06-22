У Міноборони пояснили, чому про успіхи ЗСУ на півдні розповідають стримано

У Міноборони пояснили, чому про успіхи ЗСУ на півдні розповідають стримано

Успіх ЗСУ на Півдні коментують стримано, оскільки росіяни стежать за інформацією української влади, ЗМІ та публікаціями у Мережі, й корегують свої дії.

Зайві деталі про успіхи українських захисників можуть допомогти росіянам, відповідно й зашкодити ЗСУ.

Про це під час національного марафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ситуацію на півдні ми дійсно дуже стримано коментуємо. Адже українським військам дуже важливо закріпитися на тих територіях, де вони ведуть контрнаступ або звільняють їх від окупації", — пояснила вона.

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Крім того, РФ аналізує відкриті джерела і корегує свої дії завдяки цьому. Тому дуже важливо не поширювати багато даних про ЗСУ на Півдні, адже це заважатиме Збройним силам.

Маляр наголосила, щойно буде можливість, то всю інформацію надасть Генштаб ЗСУ.

"Слід розуміти, що Генеральний штаб обов'язково заявить про всі перемоги, які є, щойно успіх буде закріплено належним чином", — сказала вона.

Нагадаємо, яка головна мета Росії у війні зараз.

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