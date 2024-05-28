У Міноборони пояснили недоліки застосунку "Резерв+" і дали відповідь на популярні запитання

Міністерство оборони України у травні запустило в роботу мобільний застосунок "Резерв+". Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін розповів, що нова, повноцінна версія застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться вже у червні. У перші дні сотні тисяч користувачів оновили свої облікові дані у застосунку, проте у багатьох виникали проблеми у користуванні.

Чому так сталося та які ще недоліки є в "Резерв+" — в інтерв'ю "Телеграфу" розповіли представники оборонного відомства.

Неточні дані у реєстрі

Як пояснюють в пресслужбі Міністерства оборони, величезна кількість неточностей і застарілих даних у реєстрі пов’язана з людським чинником і нерегулярним оновленням даних громадян.

"У першому разі оператори ТЦК внесли неактуальну інформацію або внесли її не повністю. У другому – громадянин не сповіщав ТЦК про зміну місця проживання, народження дітей, вступ на службу тощо. Нагадаємо, що реєстр "Оберіг" взаємодіє з іншими державними реєстрами і має змогу верифікувати інформацію, але це відбувається за запитом, а не автоматично", — кажуть у МОУ.

Якщо дані було внесено з помилками, відвідування ТЦК все одно не уникнути

Чимало критики викликав і дуже обмежений стартовий функціонал "Резерв+".

Зараз через додаток можна змінити лише контактні дані згідно з новим законом, що набув чинності 18 травня. Проте користувачі очікували можливості оновлення всього спектру всіх персональних відомостей.

Після оновлення інформації у "Резерві+" військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі "Оберіг".

"Наразі ця інформація має виключно інформативний характер, але впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, вона стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво", — обіцяють у Міноборони.

Користувачі "поклали Резерв+"

У перші години запуску застосунок зіткнувся з великим навантаженням. Користувачі масово скаржилися на неможливість зайти до "Резерв+" через низку банків.

Як кажуть у пресслужбі Міноборони, були моменти пікового навантаження, коли водночас сотні тисяч громадян намагались авторизуватися у "Резерв+".

Зараз команда працює над інструментами швидкого опрацювання заявок та актуалізації інформації в реєстрі. І щоб прискорити опрацювання неточностей та актуалізацію даних, чоловікам радять звернутися саме до ТЦК й оновити інформацію про себе.

Підтримка "Резерв+" відмовилася від Telegram

МОУ виключило такий спосіб контакту з військовозобов’язаними з технічних причин. До підтримки зараз можна звертатися через e-mail і Viber,.

У Міноборони також наголосили, що завантажувати "Резерв+" військовим не потрібно.

Нагадаємо, у Раді пропонують змінити термін оновлення даних.

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