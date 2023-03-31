У Міноборони пояснили, у чому перевага німецьких Leopard 2 над радянськими зразками

У Міноборони заявили, що німецькі танки Leopard 2 потужніші за радянські зразки.

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, у чому різниця німецьких Leopard 2 від радянських танків. Зокрема, російські зразки навряд чи витримають прямий удар.

Про це він сказав 31 березня в ефірі телемарафону.

За словами Павлюка, танки Leopard 2 мають вогневу потужність, броню, сильний двигун та забезпечують захищеність екіпажу. Крім того, додатковою відмінністю є дальність удару.

"У радянському танку екіпаж має дуже мало шансів на виживання після влучання по ньому... Сподіватимемося, що ці машини (Leopard 2 - ред.) допоможуть нам перемогти", - зауважив генерал-лейтенант.

Він додав, що навчання на німецьких Leopard 2 проходили досвідчені українські танкісти, які брали участь у боях на радянській техніці.

Нагадаємо, Leopard 2 — основний танк, який ще часто називають "А0", щоб відрізнити від інших модифікацій. Випускався від жовтня 1979 до березня 1982 року. Всього створили 380 таких машин. Основним обладнанням цього варіанта є електро-гідравлічний стабілізатор WNA-H22, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення EMES 15, панорамний перископ PERI R17, баштовий приціл FERO Z18 тощо.

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