У Міноборони пояснили, з якою метою росіяни по-звірячому бомблять міста України

Російські війська підступно обстрілюють українські населені пункти.

Росія по-звірячому руйнує українські міста, щоб використати Україну як плацдарм для наступу на інші держави.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в розмові із журналісткою 24 каналу.

За її словами, путінські війська обстрілюють ракетами, артилерією та авіацією, щоб буквально все стерти й тоді просуваються вперед. Проте, Маляр наголосила, що окупанти не можуть робити це дуже ефективно, оскільки українські військові буквально б'ються як леви, завдаючи серйозних втрат противнику.

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"Те, на чому ми концентруємо увагу західного світу – апетити росіян значно більші, ніж Україна. І те. що ми сьогодні боронимо європейські кордони – це абсолютно очевидно", – зазначила Ганна Маляр.

Крім того, вона зауважила, що є багато причин, чому окупанти з такою жорстокістю обстрілюють українські населені пункти. Одна з них – загарбники буквально не вміють по-іншому воювати.

Зокрема, Маляр нагадала війну Росії у Чечні та Сирії. Там окупанти так само безжально знищували все своєю артилерією та авіацією. Це свідчить і про особливий цинізм російської армії, і про її боєздатність.

Водночас, за її словами, окупанти дуже бояться вуличних боїв та прямих зіткнень. А все тому, що у них вони переважно програють.

Нагадаємо, на Харківщині від обстрілів РФ горіли поле пшениці й житлові будинки (фото).

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