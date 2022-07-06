У Міноборони пояснили, з якою метою росіяни по-звірячому бомблять міста України

Російські війська підступно обстрілюють українські населені пункти.
Росія по-звірячому руйнує українські міста, щоб використати Україну як плацдарм для наступу на інші держави.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в розмові із журналісткою 24 каналу.
За її словами, путінські війська обстрілюють ракетами, артилерією та авіацією, щоб буквально все стерти й тоді просуваються вперед. Проте, Маляр наголосила, що окупанти не можуть робити це дуже ефективно, оскільки українські військові буквально б'ються як леви, завдаючи серйозних втрат противнику.
"Те, на чому ми концентруємо увагу західного світу – апетити росіян значно більші, ніж Україна. І те. що ми сьогодні боронимо європейські кордони – це абсолютно очевидно", – зазначила Ганна Маляр.
Крім того, вона зауважила, що є багато причин, чому окупанти з такою жорстокістю обстрілюють українські населені пункти. Одна з них – загарбники буквально не вміють по-іншому воювати.
Зокрема, Маляр нагадала війну Росії у Чечні та Сирії. Там окупанти так само безжально знищували все своєю артилерією та авіацією. Це свідчить і про особливий цинізм російської армії, і про її боєздатність.
Водночас, за її словами, окупанти дуже бояться вуличних боїв та прямих зіткнень. А все тому, що у них вони переважно програють.
Нагадаємо, на Харківщині від обстрілів РФ горіли поле пшениці й житлові будинки (фото).
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