У Міноборони прокоментували можливе застосування хімічної зброї у Маріуполі

В "Азові" повідомили про трьох постраждалих, які "мали ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала можливе застосування хімічної зброї у Маріуполі.

Про це вона говорила 12 квітня в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що. За попередніми даними, є припущення, що це, швидше за все, були фосфорні боєприпаси. Можливо. Остаточна офіційна інформація буде пізніше. Але потрібно розуміти, що ризик застосування хімічної зброї дійсно існує і він доволі високий", - заявила Маляр.

Варто зазначити, що 11 квітня ввечері з'явилася інформація, що російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов". Однак офіційного підтвердження наразі цього факту немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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