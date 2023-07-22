У Міноборони РФ цинічно відзвітували про "успіхи" атаки на Львів 6 липня 

У російському Міністерстві оборони прокоментували ракетні удари, яких вночі проти 6 липня завдали по Львову.

У зведенні міністерства відзвітували про "успіхи" удару "високоточною зброєю".

Відомство країни-агресорки Росії повідомляє по "груповий удар" по Львову. Окупанти зазначають, що атакували "високоточною зброєю великої дальності морського базування". Вони поширили інформацію, що нібито завдали удару по "академії сухопутних військ ЗСУ", де знищили "велику кількість польських та німецьких найманців".

В РФ заявляють, мовляв, від початку так званої "спеціальної військової операції" було знищено близько 4990 іноземних бойовиків. Крім того, звітують росіяни, нібито ще 4910 найманців втекли з районів бойових дій, залишивши Україну.

Ракетний удар по Львову 6 липня

Нагадаємо, у Львівській області вночі 6 липн було оголошено повітряну тривогу. В обласному центрі сталися вибухи. Місцева влада повідомила, що загарбники вночі атакували Львів.

За словами мера міста Андрія Садового, нічна атака по Львову стала найбільшою від початку війни. Було влучання у житлових кварталах. Внаслідок атаки пошкоджено людські помешкання та об'єкт критичної інфраструктури. Близько 60 сімей втратили житло. Загинуло десять осіб.

У ЗСУ розповіли про удар "Калібрами" по Львову. Сили ППО знищили сім ворожих ракет з десяти. Втім, сталися влучання. У ПС повідомили, що спочатку були спрямовані в бік Києва, проте раптово змінили курс.

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