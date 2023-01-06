У Міноборони РФ цинічно звинуватили Україну в порушенні "різдвяного перемир'я"

У Росії звинували українську армію в обстрілах, водночас замовчують, що самі окупанти навіть не збиралися дотримуватися "перемир'я".

У Міністерстві оборони Російської Федерації очікувано звинуватили Україну у недотриманні режиму "припинення вогню" на Різвдо, запропоноване очільником Кремля Путіним.

Про це йдеться у зведенні Міноборони країни-агресорки РФ.

"Незважаючи на дотримання сьогодні 6 січня з 12 години московського часу російським угрупованням військ режиму припинення вогню, київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів та позицій російських військ", - йдеться у повідомленні оборонного відомства держави-терористки.

Нагадаємо, 5 січня господар Кремля Володимир Путін ініціював в односторонньому порядку 36-годинне припинення вогню в Україні - різдвяне перемир'я від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Українська влада не сприйняла пропозицію Кремля - президент Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче "використати Різдво як прикриття" для реалізації своїх загарбницьких планів.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі каналу "Freeдом" висловив думку, що російські окупанти можуть використати "перемир'я" для перегрупування сил на одному з напрямків фронту. Також, за його словами, ініціативу Путіна буде використано з пропагандистською метою.

Тим часом експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркадзе вважає, що окупанти намагаються пригальмувати активні дії ЗСУ на фронті.

Штайнмаєр обурений закликами до перемир'я України з Росією

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