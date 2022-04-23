У Міноборони РФ назвали офіційну кількість загиблих на крейсері "Москва": цифра здивувала

У Міноборони РФ назвали офіційну кількість загиблих на крейсері "Москва": цифра здивувала

Росіяни підтверджують загибель лише одного військовослужбовця.

У Міністерстві оборони Російської Федерації визнали загибель лише одного військовослужбовця на крейсері “Москва”. Водночас росіяни стверджують, що причиною втрати флагмана російського Чорноморського флоту стала пожежа, причину якої не називають.

Як повідомляють російські пропагандисти з посиланням на офіційну заяву Міноборони країни-агресора, окрім одного загиблого моряка, ще 27 вважаються зниклими безвісти.

“Інші 396 членів екіпажу були евакуйовані з крейсера на кораблі Чорноморського флоту, що знаходилися в районі, і доставлені до Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Раніше керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що на крейсері “Москва” загинув старший мічман, старшина котельної команди Іван Вахрушев. Його уже поховали.

Українські військові влучили ракетами у ворожий крейсер «Москва»

Нагадаємо, що ракетний крейсер "Москва" зазнав ракетних ударів 13 квітня. Після влучання двох ракет "Нептун" на судні почалася пожежа, він нахилився і почав тонути. На борту на момент атаки могли перебувати 510 членів екіпажу.

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