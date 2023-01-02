У Міноборони РФ підтвердили удар по казармі у Макіївці та назвали кількість загиблих

Міністерство оборони РФ прокоментувало удар по місцю розташування мобілізованих в окупованій Макіївці Донецької області.

Міністерство оборони Росії заявило, що в резултаті удару у ніч проти 1 січня по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії, загинуло 63 військових.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Київським режимом завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США по пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських Збройних сил у районі населеного пункту Макіївка. Внаслідок ураження пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі Збройних сил України інформацію про удар по будівлі поки що не підтвердили.

Як пише Telegram-канал Astra, у зруйнованому під час обстрілу ПТУ могли розміщуватися мобілізовані із Самарської області

Так, у пабліку "Мобілізація | Самарська область 2022" з'явилася публікація з номером телефону гарячої лінії «стосовно подій 44 полку у Макіївці".

Родичам мобілізованих, які не можуть вийти на зв’язок із російськими солдатами, пропонується надати ПІБ, рік народження та особистий номер військового.

Раніше повідомлялося, що там могли дислокуватися мобілізовані із Саратовської області.

Удар по базі окупантів у Макіївці

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

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