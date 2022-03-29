У Міноборони РФ пообіцяли, що окупанти кардинально знизять військову активність на двох напрямках в Україні

У Міноборони РФ пообіцяли, що окупанти кардинально знизять військову активність на двох напрямках в Україні

У Росії кажуть, що переговори були конструктивними.

Заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін заявив, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

Про це він сказав на брифінгу за результатами перемовин з Україною у Стамбулі.

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За його словами, переговори РФ та України були конструктивними. Росія, як уточнив Фомін, отримала у Стамбулі від України зрозуміло сформульовану позицію.

"З урахуванням обговорених сьогодні принципів Міноборони Росії з метою підвищення взаємної довіри та створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів та досягнення кінцевої мети – погодження та підписання вищевказаного договору – ухвалено рішення кардинально, у рази скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. Виходимо з того, що у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи", – заявив він.

Усі деталі росіяни обіцяють повідомити після повернення їхньої делегації до Москви.

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