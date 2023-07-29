У Міноборони РФ відзвітували про "успіхи" ракетної атаки по Дніпру

У російському Міністерстві оборони відзвітували ракетний удар, якого ввечері 28 липня, завдали по житловому комплексі та будівлі СБУ у Дніпрі.

У зведенні міністерства відзвітували про "успіхи" своєї армії.

У звіті зазначається, що повітряні сили країни-агресорки завдали "удару по пункту управління ВСУ в Дніпропетровську". За словами росіян, "призначений об'єкт пошкоджено, ціль удару досягнуто".

Ракетний удар по Дніпру

28 липня Росія завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі під час повітряної тривоги. На місці "прильоту" виникла пожежа. Повідомляється, що багатоповерхівка не була введена в експлуатацію. У зв’язку з тим, що в комплексі не проживали люди, то минулося без загиблих.

Згодом президент Володимир Зеленський показав, куди влучила ракета у Дніпрі. За словами глави держави, влучання також сталося у будівлю СБУ.

Відомо про дев'ять потерпілих людей, серед яких двоє дітей. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО ДНІПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В БАГАТОПОВЕРХІВКУ! УСЕ що відомо на цей момент

Читайте також: