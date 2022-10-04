У Міноборони РФ визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні

Українські військові вибили війська РФ майже з усієї території Харківської області. Також окупанти заявили про великий відступ на півночі Херсонської області.

У Міноборони Росії визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні Херсонської області.

Про це йдеться у зведеннні російського оборонного відомства.

На карті бойових дій в Україні, опублікованій Міноборони РФ, можна зробити висновок про відступ окупаційної армії майже з усієї території Харківщини.

Також росіяни визнали великий відступ на північ від Херсонщини. При цьому, відступ у північній частині Херсонщини, зафіксований на картах оборонного відомства, виявився суттєвішим, ніж на різних картах ЗМП.

Напередодні на карті лінія фронту проходила в районі поселень Давидів Брід, Добрянка та Золота Балка. У вівторок Міноборони показало, що під контролем російської армії знаходиться територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Таким чином лінія фронту у регіоні змістилася на південь приблизно на 30 кілометрів..

Нагадаємо, що українські захисники показали, як знищили ворожий склад боєприпасів на Харківщині.