У Міноборони РФ вперше прокоментували розгром своїх військових на Харківщині: як виправдовують ганебну поразку

У Міністерстві оборони РФ втечу своїх військ з Харківської області пояснили так званою операцією "згортання".

Як заяляють у Росії, начебто військове керівництво РФ вирішило "перегрупувати" свої підрозділи у районах Балаклії та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку".

З такою заявою виступив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у суботу, 10 вересня, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "ДНР". Проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", – виправдовується оборонне відомство країни-агресорки.

Зауважимо, Збройні сили впевнено розвивають контрнаступ на Харківському напрямку та звільняють населені пункти від окупантів. Вдень 10 вересня Служба безпеки України підтвердила звільнення Куп'янська на Харківщині. Відомство розмісило фото із спецпризначенцями ЦСО "А" у місті.

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