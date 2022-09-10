Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Міноборони РФ вперше прокоментували розгром своїх військових на Харківщині: як виправдовують ганебну поразку

Дата публікації
Перегляди
79к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Міноборони РФ вперше прокоментували розгром своїх військових на Харківщині: як виправдовують ганебну поразку

Фото: Associated Press

У Міністерстві оборони РФ втечу своїх військ з Харківської області пояснили так званою операцією "згортання".

Як заяляють у Росії, начебто військове керівництво РФ вирішило "перегрупувати" свої підрозділи у районах Балаклії та Ізюму "для нарощування зусиль на Донецькому напрямку". 

З такою заявою виступив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у суботу, 10 вересня, пишуть російські засоби масової пропаганди.  

"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "ДНР". Проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", – виправдовується оборонне відомство країни-агресорки. 

Зауважимо, Збройні сили впевнено розвивають контрнаступ на Харківському напрямку та звільняють населені пункти від окупантів. Вдень 10 вересня Служба безпеки України підтвердила звільнення Куп'янська на Харківщині. Відомство розмісило фото із спецпризначенцями ЦСО "А" у місті.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
79к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація