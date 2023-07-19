У Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї"

Російські агресори оголосили морські райони в північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря тимчасово небезпечними для судноплавства.

У Міноборони РФ заявили, що будь-яке судно, яке прямуватиме до українських портів, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення".

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ у Telegram.

"У зв'язку із припиненням функціонування "Чорноморської ініціативи" та згортанням морського гуманітарного коридору від 00:00 за московським часом 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в російському Міноборони зазначили, що всі судна, які прямуватимуть до українських портів, будуть вважатися залученими до російсько-української війни на боці України.

Також російські агресори оголосили морські райони в північно-західній та південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря тимчасово небезпечними для судноплавства. Росія направила відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав основні шляхи для зернового коридору без Росії після того, як у країні-агресорці заявили про вихід із "зернової угоди".

Крім того, ми раніше інформували, що Україна створить тимчасовий маршрут, аби продовжити експорт продовольства Чорним морем після виходу Росії із "зернової угоди".

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