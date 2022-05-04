У Міноборони розповіли, чи готова Україна до розвитку військових дій в Придністров'ї та наскільки вони ймовірні

У Міноборони розповіли, чи готова Україна до розвитку військових дій в Придністров'ї та наскільки вони ймовірні

Російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і Україна до них готується.

Росія розглядає Україну як плацдарм, щоб рухатися далі. Україна - велика ціль, але проміжна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю НВ.

"Якщо порівняти з тим, як вони захоплювали території Криму та Донбасу, то там вони зберігали інфраструктуру — школи, садочки, підприємства, і вони ними продовжують користуватися. Зараз ви бачите, вони рівняють українські міста з землею", - зазначила вона.

За словами Маляр, їх не цікавить українська інфраструктура, бо вони вирішують іншу задачу.

"Ми бачимо, як вони руйнують нашу військову інфраструктуру, я не можу розкривати деталі, але можу сказати по характеру цих уражень, що вони планують використовувати цю територію, щоб рухатися далі", - розповіла заступниця міністра оборони.

Маляр переконана, що весь пострадянський простір можна розглядати як зону ризику.

"Про це ми постійно говоримо нашим західним партнерам. Путін використовує територію Білорусі щоб вести агресію проти України, є такий план, швидше за все і щодо Молдови. Тим більше, ми фіксуємо зараз підготовку аеродрому Тирасполю для прийому літаків, а також знаємо що ті російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і ми до них готуємося", - резюмувала вона.

Раніше у ГУР Міноборони повідомили, що росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України. Через відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордон, щоб розпорошити і відволікати сили української армії.

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