У Міноборони розповіли, чи існує досі загроза залучення білоруських військових до війни проти України

У Міноборони розповіли, чи існує досі загроза залучення білоруських військових до війни проти України

Також, за даними Міноборони України, залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

Загроза участі білоруських збройних сил у війні Росії проти України зберігається.

Про це повідомив речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

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"Зберігається ймовірність залучення збройних сил Білорусі до війни проти України. Визначені підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Також залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі", - розповів Мотузяник.

За його словами, після відновлення боєздатності осікується очікується перекидання підрозділів східного військового округу до Бєлгородської області (Росія).

"Окремі підрозділи збройних сил Росії, які були виведені з Поліського операційного району, наразі перебувають на території Білорусі. Очікується переміщення підрозділів східного військового округу до Бєлгородської області після відновлення їхньої боєздатності. Водночас противник залишає частину сил і засобів на території Білорусі для ведення демонстраційних дій", - додав Мотузяник.

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