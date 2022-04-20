У Міноборони розповіли, чи можуть росіяни знову наступити з Білорусі і повернутися до Києва

У Міноборони розповіли, чи можуть росіяни знову наступити з Білорусі і повернутися до Києва

У Міноборони переконані, що найближчим часом росіяни не наступатимуть з півночі України, одак повністю таку можливість відкидати не варто.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник переконаний, що найближчим часом повторний наступ на Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину є малоймовірним.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Повністю відкидати таку можливість не можна. Але в найближчій перспективі ми цього не бачимо. Наголошую, саме в найближчій. Оскільки, знову ж таки, для успішного наступу потрібно створити ударне угруповання. Зараз на території Білорусі деякі батальйонні тактичні групи Росії залишаються, вони здійснюють певні демонстративні дії, тим самим тримаючи наші підрозділи напоготові", — каже Мотузяник.

За його словами, ворог може знову наступити з Білорусі, однак це залежатиме від того, якого успіху окупанти зможуть досягти в Донецькій і Луганській областях. Крім того, речник Міноборони зауважив, що Київ наразі залишається пріоритетом для загарбників, проте зараз столиця готова до оборони.

"Київ – це, безумовно, ласий шматок для російських окупантів. Зараз столиця добре укріплена і готова до оборони. Причому рівень цієї оборони не знижувався, а навпаки, постійно удосконалюється. Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході", — зазначив Мотузяник.

Речник МОУ також додав, що сьогодні окремі підрозділи збройних сил Білорусі прикривають ділянку кордону з Україною та перебувають у підвищеній бойовій готовності.

"Але білорусь своїми недружніми діями вже заплямувала себе в цій ганебній і несправедливій війні, яку Росія розв’язала проти нас. Заплямувала тим, що надає Росії свої території, військову та цивільну логістику. Аеродроми, звідки злітають російські літаки і бомблять Україну. Ділянки для розміщення тактичних ракетних комплексів, якими Росія завдає ударів по нашій території. Позаяк, маємо бути готовими до будь-яких дій", — підкреслив Мотузяник.

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