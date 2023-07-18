У Міноборони розповіли, чому контрнаступ ЗСУ сповільнюється

Контрнаступ Збройних сил України уповільнюється через замінування. Розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

Представниця Міноборони наголошує: російська армія розуміла, що наступ Сил оборони рано чи пізно розпочнеться. Саме тому окупанти готувалися та укріплювалися. Наразі ворог має перевагу у кількості озброєнь та людей.

"РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони наголошує, що зараз українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників.

"Україна не матиме більше людей, ніж РФ, розмінувати швидше неможливо, є технічні особливості та правила", - пояснила Маляр.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, скільки територій вже деокупували. Так, протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

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