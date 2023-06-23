У Міноборони розповіли, коли буде задіяна вся частина резервів України

У Міноборони зазначають, що операція триває за планом.

На сьогодні українські війська під час наступу задіяли не весь свій потенціал.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

У Міноборони наголошують, що ситуація розвивається за планом, і не потрібно очікувати, що наступ – це щось швидке.

"Дійсно, у нас ще основні події попереду. І головний удар ще попереду. Дійсно, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше", – сказала вона.

Маляр додала, що наступ також уповільнює замінування росіянами територій.

"Це поступово, але наші закріплюються на рубежах і просуваються впевнено. Окупанти кидають і перетягують усі свої сили з інших напрямків на південь і на схід", – сказала Маляр.

Тим часом Збройні сили України зупинили наступ армії Російської Федерації на двох напрямках на сході України. Це – Куп'янський та Лиманський напрямки.

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