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У Міноборони розповіли, коли з'явиться нова версія "Резерв+" і які будуть зміни у застосунку

У Міноборони розповіли, коли з'явиться нова версія "Резерв+" і які будуть зміни у застосунку

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" / Фото: Міністерство оборони України

Міноборони запустило в роботу мобільний застосунок "Резерв+".

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що нова, повноцінна версія застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" з'явиться вже у червні.  

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Два дні існує цей проєкт, два дні він у доступі, причому це MVP-версія, а повноцінна буде в червні, де можна буде отримати електронний відповідник військово-облікового документа і штрихкод. Процес іде", - прокоментував Лазуткін.

Нагадаємо, Давид Арахамія розповів, що незабаром запровадять QR-код для військовозобов'язаних, який може замінити військовий квиток. 

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