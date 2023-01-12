У Міноборони розповіли останні новини про бої за Соледар та Бахмут: "Наші воїни мужньо тримають позиції"

У Міністерстві оборони повідомили, що українські військові тримають позиції у районі Соледара та Бахмута, де зараз йдуть запеклі бої.

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram-каналі.

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Вона наголосила, що мета окупаційних військ - незмінна. Вони кидають усі сили, щоб прорвати оборону українських захисників в районі Соледару. Також окупанти не залишають спроб взяти Бахмут.

"Противник продовжує наступ в районі Соледару. Мета ворога - прорвати оборону наших військ і захопити місто. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони "вагнерівців" та регулярних військ. Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численні втрати", - йдеться у дописі Маляр.

Жорстокі бої за Соледар та Бахмут

Бахмутський напрямок - найгарячіша ділянка на фронті. Росіяни, попри все, намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області. Спочатку вони штурмували Бахмут, тепер основні зусилля спрямували на захоплення Соледара.

Щодня російські окупанти проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючи взяти під контроль Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що під час запеклих боїв за Бахмут та Соледар втрати Росії становлять приблизно від 10 до 20 тисяч осіб. Також він спростував брехню російських пропагандистів, які уже тиждень говорять про "захоплення" Соледара.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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