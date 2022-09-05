У Міноборони розповіли про довжину лінії фронту та де ЗСУ мають успіхи

Наразі лінія фронту в Україні простягається на 2,5 тис. км.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На 1,3 тис. км ведуться активні бойові дії.

"На цих 1,3 тис. км у нас є оборонна операція, яка полягає в певному комплексі дій, і там можуть бути як наступальні дії, так і оборонні. Найактивніші дії – це район Донецького напрямку. Путін нещодавно говорив, що він ставить завдання – повністю захопити Донецьку область до певного терміну. Вони (окупанти - ред.) не встигли по цих термінах, бо збиралися це зробити до 1 вересня, але не залишають цю мету", - повідомила заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, на Донецькому напрямку українські війська мають успіхи - просуваються та деокупують населені пункти.

Нагадаємо, за минулу добу ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ракетних ударів та вогневого ураження по ворожих пунктах управління різного рівня.

Читайте також: