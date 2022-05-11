У Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських убивць і ґвалтівників

У Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських убивць і ґвалтівників

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як кваліфікувати злочини окупантів і дійти до тієї точки, коли винні будуть покарані.

Є дуже цікава проблема у міжнародному праві. Це таке лицемірство і слабкість міжнародного права, коли з одного боку війна, або мовою норм права - агресія - заборонена міжнародним правом, але з іншого боку є професійна армія, якій дозволено, по суті, вбивати і стріляти.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Анна Маляр в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Якщо ми говоримо про майбутню кримінальну відповідальність за цю війну, то ми говоримо лише про військово-політичне командування Російської Федерації чи будь-якої іншої країни, яка вчиняє агресію. Але ми не говоримо про відповідальність підлеглих - звичайних військових, які прийшли сюди і тут вбивають", - зазначила вона.

За словами Маляр міжнародним правом встановлені правила і звичаї війни. Тобто війна заборонена, а правила і звичаї встановлені. Це атавізм. Україна має шанс заявити це на весь світ і сказати, що так ми не закінчимо війни в цьому світі.

"Або хай кожен військовий несе відповідальність, агресор, який сюди зайшов. Навіть, якщо він не ґвалтував. Він просто вбивав нашого військового. За це теж повинна бути відповідальність. Її сьогодні в світі немає", - наголосила вона.

Також, за словами Маляр поняття "виконання злочинного наказу", коли ми говоримо про агресію, стосується також тільки військо-політичного керівництва. Це прописано в Римському статуті.

"Не простого військового, який прийшов нас сюди вбивати. Звісно, по правилам і звичаям війни, вбивати можна військових", - пояснила вона.

Заступниця міністра пояснила, що якщо вбивають цивільних - за це вже настає відповідальність: є поняття воєнних злочинів, злочинів проти людяності.

"Але, якщо ми в світі хочемо припинити війну, тоді кожен військовий повинен знати, що якщо він піде сюди чи в іншу країну, він повинен відповідати...Світ слабкий і він не може притягнути до відповідальності за агресію", - резюмувала Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Також в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни.

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