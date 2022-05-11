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У Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських убивць і ґвалтівників

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У Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських убивць і ґвалтівників

Фото: Facebook-сторінка Ганни Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як кваліфікувати злочини окупантів і дійти до тієї точки, коли винні будуть покарані.

Є дуже цікава проблема у міжнародному праві. Це таке лицемірство і слабкість міжнародного права, коли з одного боку війна, або мовою норм права - агресія - заборонена міжнародним правом, але з іншого боку є професійна армія, якій дозволено, по суті, вбивати і стріляти.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Анна Маляр в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Якщо ми говоримо про майбутню кримінальну відповідальність за цю війну, то ми говоримо лише про військово-політичне командування Російської Федерації чи будь-якої іншої країни, яка вчиняє агресію. Але ми не говоримо про відповідальність підлеглих - звичайних військових, які прийшли сюди і тут вбивають", - зазначила вона.

За словами Маляр міжнародним правом встановлені правила і звичаї війни. Тобто війна заборонена, а правила і звичаї встановлені. Це атавізм. Україна має шанс заявити це на весь світ і сказати, що так ми не закінчимо війни в цьому світі.

"Або хай кожен військовий несе відповідальність, агресор, який сюди зайшов. Навіть, якщо він не ґвалтував. Він просто вбивав нашого військового. За це теж повинна бути відповідальність. Її сьогодні в світі немає", - наголосила вона.

Також, за словами Маляр поняття "виконання злочинного наказу", коли ми говоримо про агресію, стосується також тільки військо-політичного керівництва. Це прописано в Римському статуті.

"Не простого військового, який прийшов нас сюди вбивати. Звісно, по правилам і звичаям війни, вбивати можна військових", - пояснила вона.

Заступниця міністра пояснила, що якщо вбивають цивільних - за це вже настає відповідальність: є поняття воєнних злочинів, злочинів проти людяності.

"Але, якщо ми в світі хочемо припинити війну, тоді кожен військовий повинен знати, що якщо він піде сюди чи в іншу країну, він повинен відповідати...Світ слабкий і він не може притягнути до відповідальності за агресію", - резюмувала Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Також в Міноборони розповіли, як Україна зміниться після війни.

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