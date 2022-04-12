У Міноборони розповіли про "партизанські" методи боротьби з російськими окупантами

Раніше повідомлялося, що залізничне полотно в РФ пошкодили невідомі особи.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала пошкодження залізничних колій у Білгородській області, яка межує з Україною.
Про це вона розповіла 12 квітня в ефірі телемарафону.
"Під час війни в першу чергу руйнується обома сторонами, або якщо їх багато, то більше, об'єкти критичної інфраструктури, військової і логічні об'єкти - це дороги, мости, для того, щоб кожна зі сторін не могла доставити не тільки боєприпаси, а також пальне та провіант. Сьогодні частина Харкова, невелика частина, але блокується ворогом, і частина Харківської області. З нашого боку Збройні Сили всіляко намагаються ускладнити їм процес доставки того, що вони там намагаються накопичити. І фактично це теж військова операція. Тобто там, де навіть не відбуваються активні бої, де триває процес укріплення ворога, там триває і процес протидії. І, власне, це відбувається зараз на Харківщині", - зазначила Маляр.
Водночас вона не повідомила, чи причетні ЗСУ до пошкодження колії у Шебекінському районі Білгородської області.
Варто зазначити, що пропагандистке росЗМІ повідомило, що в Білгородській області в Росії невідомі пошкодили залізничні колії. Раніше під Бєлгородом біля кордону з Україною прогриміли два вибухи. Як повідомили очевидці, вони сталися через кілька днів після того, як РФ звинуватила ЗСУ в нанесенні удару по нафтобазі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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