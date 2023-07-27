У Міноборони розповіли про ситуацію на трьох напрямках фронту: де ЗСУ наступають, а де обороняються

Окупанти наступають на двох напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на 27 липня ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута. На Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти намагаються атакувати позиції наших військ.

Про це вона написала на своєму телеграм-каналі.

Ганна Маляр зазначила, що на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед. Тяжкі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. Там окупанти ведуть інтенсивний вогонь.

"На півночі від Бахмута відбиваємо атаки ворога. На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу", - повідомила Ганна Маляр.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували кадирівського пропагандиста "Карлсона", який воював проти України. Окупанта знищили на Бахмутському напрямку фронту.

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