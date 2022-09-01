У Міноборони розповіли про ситуацію з контрнаступом на півдні

На південному напрямку українські підрозділи ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях.

За словами очільниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ЗСУ продовжують знищувати запаси ворога та командні пункти.

Про це Гуменюк розповіла під час брифінгу.

"Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, по яких вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо знищувати їх командні пункти і місця зосередження особового складу і техніки, все, що стосується зменшення сил і потужностей ворога", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомила, що українські захисники під час контрнаступу пробили оборону окупантів на півдні. Через це лінія фронту посунулася вглиб окупованих територій на кілька кілометрів.

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