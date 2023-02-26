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У Міноборони розповіли, що може змінити перебіг війни найближчим часом

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Міноборони розповіли, що може змінити перебіг війни найближчим часом

Фото: Міністерство оборони України

Ситуація на полі битви може змінитися уже навесні.

Системи протиповітряної оборони, які надають Україні партнери, можуть змінити перебіг війни на фронті.

Таку заяву висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю La Repubblica.

За словами міністра ситуація на фронті може змінитися уже навесні.

"Що змінить ситуацію навесні, то це, перш за все, системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS", - заявив він.

Резніков наголосив, що Україна досі не отримала системи Patriot.

"Вони ще не передали їх нам, але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard", - заявив міністр.

Також міністр оборони закликав партнерів надати Україні бойові машини.

"Потім я попросив нові бойові машини піхоти, такі як Bradley, Spartan, Mastiff. У моєму листі Діду Морозу, звісно, є і винищувачі", - додав міністр.

Зброя для України

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що державі потрібна далекобійна зброя і повідомив про домовленість із Великою Британією про передавання таких засобів.

Напередодні стало відомо, що Швеція, ймовірно, надасть Україні десять танків Stridsvagn 122.

Тим часом, у Данії заявили про ймовірність надання Україні винищувачів.

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Дата публікації
Перегляди
830
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