У Міноборони розповіли, що може змінити перебіг війни найближчим часом

Системи протиповітряної оборони, які надають Україні партнери, можуть змінити перебіг війни на фронті.

Таку заяву висловив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю La Repubblica.

За словами міністра ситуація на фронті може змінитися уже навесні.

"Що змінить ситуацію навесні, то це, перш за все, системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS", - заявив він.

Резніков наголосив, що Україна досі не отримала системи Patriot.

"Вони ще не передали їх нам, але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard", - заявив міністр.

Також міністр оборони закликав партнерів надати Україні бойові машини.

"Потім я попросив нові бойові машини піхоти, такі як Bradley, Spartan, Mastiff. У моєму листі Діду Морозу, звісно, є і винищувачі", - додав міністр.

Зброя для України

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що державі потрібна далекобійна зброя і повідомив про домовленість із Великою Британією про передавання таких засобів.

Напередодні стало відомо, що Швеція, ймовірно, надасть Україні десять танків Stridsvagn 122.

Тим часом, у Данії заявили про ймовірність надання Україні винищувачів.

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