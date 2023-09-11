У Міноборони розповіли, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на півдні упродовж минулого тижня

Українські війська минулого тижня на півдні вдало наступали в районі Роботиного та Вербового та звільнили на півдні 1,5 кв. км.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

Як розповіла Маляр, ЗСУ стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян і "наші війська рухаються далі".

"Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там (на півдні) 1,5 кв. км звільнено", - сказала заступниця Міністра

Вона зазначила, що Збройні Сили України закріплюються у цих районах.

Нагадаємо, українські війська звільнили частину села Опитне біля Авдіївки.

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