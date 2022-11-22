У Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося в Росії

У Міноборони показали статистику, згідно з якою Росія вичерпала понад половину своїх запасів ракет.
Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив статистику кількості російських ракет, які залишились в окупантів.
Про це він написав у твітері.
"Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час. Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі!" — написав Резніков.
Так, за інформацією Міноборони, РФ вже використала 87% своїх ракет "Іскандер". Однак у Росії досі є чимало ракет С-300, "Кинджалів" та "Оніксів".
Four enemies of the russian missile arsenal:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022
brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;
time.
Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила проти України понад 4700 ракет.
У жовтні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у російської армії залишилося лише 25% арсеналу ракет.
Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов минулого місяця заявляв, що на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ до України 24 лютого.
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