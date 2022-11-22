У Міноборони розповіли, скільки ракет залишилося в Росії

У Міноборони показали статистику, згідно з якою Росія вичерпала понад половину своїх запасів ракет.

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив статистику кількості російських ракет, які залишились в окупантів.

Про це він написав у твітері.

"Чотири вороги російського ракетного арсеналу: блискучі українські ППО; бездарні російські ракетні війська; санкції; час. Демілітаризуймо терористичну державу, щоб жити в мирі!" — написав Резніков.

Так, за інформацією Міноборони, РФ вже використала 87% своїх ракет "Іскандер". Однак у Росії досі є чимало ракет С-300, "Кинджалів" та "Оніксів".

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила проти України понад 4700 ракет.

У жовтні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у російської армії залишилося лише 25% арсеналу ракет.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов минулого місяця заявляв, що на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ до України 24 лютого.

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