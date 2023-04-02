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У Міноборони розповіли, скільки за тиждень знищено російських військових

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Міноборони розповіли, скільки за тиждень знищено російських військових

Фото: Associated Press

Збито один літак окупантів.

Протягом тижня, від 27 березня до 2 квітня, ЗСУ ліквідували 4 тис. російських окупантів. Також знищено 224 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ, наголосив представник міністерства. Крім того, за його словами, українські захисники збили один літак окупантів та 33 БпЛА.

Втрати РФ у техніці за тиждень:

  • 23 танки,
  • 39 бойових броньованих машин,
  • 56 артилерійських систем,
  • 5 РСЗВ,
  • 2 установки ППО,
  • 51 одиниця автотехніки,
  • 14 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, за даними Генштабу, від 24 лютого 2022-го ЗСУ знищили 174 550 солдатів армії Російської Федерації. Лише за минулу добу, 1 квітня, ліквідовано ще 560 військових. 

До слова, британський міністр оборони Бен Воллес розповів про втрати Росії. Так, наразі щонайменше 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
526
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