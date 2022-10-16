Як вибух на Кримському мосту зламав плани окупантів: у Міноборони розповіли деталі

Через вибух на Кримському мосту ворог не здатний перекидати на південний фронт необхідні резерви.

Після вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, російські загарбники на півдні України не можуть отримати необхідного забезпечення.

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, майже 75% постачань південному угрупуванню ворожих військ проходили саме через Кримський міст. Тепер окупанти не можуть отримати необхідного забезпечення.

"Дуже критичний стан у них зі спорядженням, з поставками, з логістикою. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили через вітер. Тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки", – зазначила Гуменюк.

Також, за її словами, окупанти припинили спроби переправити вантажі з лівого на правий берег Дніпра.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав у суботу, 8 жовтня, близько 6 години ранку.

У РФ повідомляли про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту. Згодом кількість жертв, за даними росЗМІ, зросла до п’яти.

Російський диктатор Путін назвав вибухи на Кримському мосту "терактом" та звинуватив у всьому Україну.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла арештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.