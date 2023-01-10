У Міноборони США не підтвердили заяви Росії про удари по казармах ЗСУ у Краматорську

У Пентагоні підкреслили, що заяви російського військового відомства слід сприймати з недовірою

США не можуть підтвердити чи спростувати заяву Міноборони РФ, що нібито російські військові знищили пункт дислокації військових ЗСУ у Краматорську.

Про це заявив представник Пентагону, повідомляє "Голос Америки".

"Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли в щось. Згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили", - сказав представник Пентагону.

У Міністерстві оборони США заявили, що заяви російського військового відомства слід сприймати з недовірою.

"Тому я закликаю вас сприйняти це з часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто говорю, ви знаєте, їхні заяви були переважно перебільшені", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські пропагандистські військові блогери та кореспонденти розкритикували заяву Міноборони РФ, що російські сили провели "операцію відплати", назвавши її фейковою.

Крім того, ми раніше інформували, що західні ЗМІ спростовують заяви терористичного Міноборони РФ про удари "по казармах ЗСУ в Краматорську", якими росіяни нібито "помстились" за обстріл загарбників у Макіївці.

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