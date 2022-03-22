У Міноборони США вважають, що ЗСУ можуть відвоювати території, які окупувала Росія - СNN

У Міноборони США вважають, що ЗСУ можуть відвоювати території, які окупувала Росія - СNN

У США зазначили, що їм нічого не відомо про плани українського військового керівництва.

Збройні сили України мають можливості відвоювати території, які нещодавно захопили російські окупанти.

Про це у коментарі СNN заявив високопосадовий чиновник Міністерства оборони США у коментарі СNN.

Він зазначив, що українці борються за повернення Херсона, а також почали відтісняли російські сили з північного сходу Миколаєва, щоб передислокуватися на південь від міста.

У США зазначили, що їм нічого не відомо про плани українського військового керівництва, проте вважають, що українці спритно воюють із армією РФ.

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