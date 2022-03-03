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У Міноборони та МЗС Казахстану повідомили, чи підтримують Росію у війні з Україною

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У Міноборони та МЗС Казахстану повідомили, чи підтримують Росію у війні з Україною

Associated Press

У Міноборони Казахстану вважають, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, жодного стосунку до їхньої країни не має.

У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні в Україні, на яку в ніч проти 24 лютого напала Росія.  

Про це заявив перший заступник очільника МЗС Казахстану Шахрат Нуришев.

За його словами, Нур-Султан сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації.

"Щодо казахстанського посольства (в Україні. – Ред.) претензій немає, тому що ми як з Україною, так і з Росією підтримуємо дуже добрі, добрі стосунки. Ви всі чудово знаєте, що були і телефонні розмови, були й зустрічі між очільниками наших держав до цього. Немає нічого такого, щоб Казахстан звинувачували у тому, щоб ми зайняли чиюсь позицію. Ми виступаємо за те, щоб усе, що зараз відбувається, якнайшвидше вирішилося шляхом переговорів", - сказав Нуришев журналістам у кулуарах парламенту у середу.

Крім того, аналогічну позицію висловив і заступник міністра оборони Казахастану Султан Камалетдінов. За його словами, війна в Україні, яку розв'язала Росія, "до Казахстану жодного стосунку не має".

"Ми не підтримуємо ані ту, ані іншу сторону. У цьому плані жодних питань бути не може", - сказав Камалетдінов у кулуарах Сенату.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

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