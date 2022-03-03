У Міноборони та МЗС Казахстану повідомили, чи підтримують Росію у війні з Україною

У Міноборони та МЗС Казахстану повідомили, чи підтримують Росію у війні з Україною

У Міноборони Казахстану вважають, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, жодного стосунку до їхньої країни не має.

У Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні в Україні, на яку в ніч проти 24 лютого напала Росія.

Про це заявив перший заступник очільника МЗС Казахстану Шахрат Нуришев.

За його словами, Нур-Султан сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації.

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"Щодо казахстанського посольства (в Україні. – Ред.) претензій немає, тому що ми як з Україною, так і з Росією підтримуємо дуже добрі, добрі стосунки. Ви всі чудово знаєте, що були і телефонні розмови, були й зустрічі між очільниками наших держав до цього. Немає нічого такого, щоб Казахстан звинувачували у тому, щоб ми зайняли чиюсь позицію. Ми виступаємо за те, щоб усе, що зараз відбувається, якнайшвидше вирішилося шляхом переговорів", - сказав Нуришев журналістам у кулуарах парламенту у середу.

Крім того, аналогічну позицію висловив і заступник міністра оборони Казахастану Султан Камалетдінов. За його словами, війна в Україні, яку розв'язала Росія, "до Казахстану жодного стосунку не має".

"Ми не підтримуємо ані ту, ані іншу сторону. У цьому плані жодних питань бути не може", - сказав Камалетдінов у кулуарах Сенату.